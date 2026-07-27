Ha scritto su Instagram di averlo saputo nella notte tra domenica e lunedì: c’entra il suo ruolo di testimonial per un’agenzia di scommesse russa
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Fonte: il Post
Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale
27 Lug 2026 • 0 commenti
Ha scritto su Instagram di averlo saputo nella notte tra domenica e lunedì: c’entra il suo ruolo di testimonial per un’agenzia di scommesse russa
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