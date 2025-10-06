Il vincitore delle elezioni in Cechia, sovranista, cerca l’appoggio della destra antiecologista e che chiede l’uscita da NATO e Unione Europea
Continua a leggere: Andrej Babiš vuole allearsi con partiti ancora più radicali del suo
Fonte: il Post
Andrej Babiš vuole allearsi con partiti ancora più radicali del suo
6 Ott 2025 • 0 commenti
Il vincitore delle elezioni in Cechia, sovranista, cerca l’appoggio della destra antiecologista e che chiede l’uscita da NATO e Unione Europea
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.