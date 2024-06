Attacco a Tripoli – Guerra ai pirati barbareschi

Un video del canale Ottocento, presentato da Giorgio Enrico Cavallo e con l’intervento di Massimo Alfano, racconta la lotta contro i pirati che ebbe luogo nel Mar Mediterraneo ancora nei primi decenni dell’Ottocento.

Il Mar Mediterraneo era infatti all’epoca percorso da navi pirata, con a bordo in particolare pirati barbareschi. Tali navi attaccavano il naviglio mercantile e in alcuni casi le coste e i paesi rivieraschi. In cambio della promessa di non aggredirli, gli stati che ospitavano e proteggevano i pirati estorsero grandi somme di denaro ai vari stati dell’epoca, ma in diverse occasioni si avvertì la necessità di agire contro di essi e le loro basi.

Il seguente video illustra gli interventi armati contro i pirati nei primi decenni di quel secolo, incominciando da una potenza che non ci saremmo aspettati di vedere in azione e finendo dando un ampio spazio alla descrizione di un azione anfibia condotta dalla marina savoiarda nel 1825 contro il porto di Tripoli.

I pirati barbareschi costituirono per secoli un vero problema per le marine europee. A sconfiggerli furono una serie di operazioni mirate, la prima delle quali fu messa in atto dagli Stati Uniti d’America: fu la prima guerra al terrorismo islamico, per così dire. Anche gli italiani ebbero un ruolo importante: nel 1825 la marina sarda attaccò il porto di Tripoli.

I temi trattati nel video sono i seguenti: