Bhookii Ottobre 2025

Approfittando dei due remake di Occhi di Gatto usciti lo scorso mese sulla Rai e su Disney, mi sono reso conto che è un po’ che non parliamo di adattamenti di manga e quindi questo mese parliamo di manga.

L’elenco dei manga è troppo lungo da fare qui, e io non sono un esperto, per cui mi limito ad elencare alcuni titoli fra i più famosi; nella certezza che gli otaku del sito provvederanno alle necessarie integrazioni.

One Piece è sicuramente uno dei più famosi e dei più longevi, racconta le avventure di Monkey D. Rufy alla ricerca del Tesoro One Piece per diventare il Re dei Pirati.

Concludo elencandone due che ho letto, sono forse meno noti ma mi sono piaciuti:

Maison Ikkoku – Cara dolce Kyoko , la storia di uno studente universitario (tanto) imbranato che si innamora della sua padrona di casa

Poi come sempre c’è in corso la lettura collettiva di HPL, se volete unirvi a me e Omotto non dispiace affatto.