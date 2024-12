c00cina: Cosa cucinare oggi e scongelare a Natale

Anche oggi abbiamo già pensato all’Impero Romano a cosa cucineremo per Natale? Per molti sarà troppo presto, per qualcuno è fin tardi, a mettere tutti d’accordo ci pensano La Cucina italiana e Il Cucchiaio d’Argento con questi due articoli che ci aiutano a far mente locale e ad organizzarci in vista del Fatidico Pranzo. Ovviamente questo è tutto un pretesto per spronare lo chef che c’è in voi a condividere le ricette della memoria, quelle che vi riportano ai bei tempi in cui non eravate voi i vecchi zii ubriachi e molesti al tavolo oppure più pragmaticamente le ricette dei piatti che preparerete o che vorreste che vi cucinassero. Quindi ciancio alle bande, leggete gli articoli (fioretto di Natale altrimenti il carbone, altro che i regali) e mettetevi all’opera, la mandria ha bisogno di voi.