Caso Timothée Chalamet: come una frase sbagliata è diventata la miglior campagna di marketing per opera e balletto

DigitalPR, notiziario online che si occupa delle interazioni tra comunicazione e marketing, discute il caso scoppiato quando l’attore Timothée Chalamet aveva dichiarato in una intervista di pochi mesi fa che l’opera e il balletto non importano più a nessuno.

Era il 24 febbraio quando durante un’intervista pubblica con Matthew McConaughey e Chalamet stavano parlando del pubblico contemporaneo, di quanto sia difficile catturare l’attenzione oggi, di come certi generi artistici sopravvivano più per inerzia istituzionale che per vero interesse. Ed è in quel momento che Chalamet ha praticamente detto che non vorrebbe mai lavorare nel balletto o nell’opera, in quelle cose dove ti dicono di “continuare a mantenerle vive” anche se ormai “non importa più niente a nessuno”.

Di fronte a questa provocazione – involontaria o meno – il mondo dell’opera e del balletto avrebbe potuto reagire in modi diversi, come ad esempio offendendosi o lanciando accuse. Invece le grandi istituzioni culturali hanno scelto una strada diversa: quella dell’ironia intelligente, della creatività, della risposta propositiva -come dimostrato da parecchi esempi riportati.

La lezione che DigitalPR propone ai suoi lettori è che nell’era della comunicazione veloce la tempestività e l’uniformità delle reazioni alle informazioni sono indispensabili, e che -almeno in questo caso, ndm- risposte ironiche e intelligenti possono prevalere su quelle rabbiose e puramente difensive.