Il suo ruolo di testimonial di Fonbet, che lo ha portato in Russia a eventi di propaganda, è contestato da alcuni politici
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Fonte: il Post
C’è un’agenzia di scommesse russa tra Pirlo e la panchina della Nazionale
26 Lug 2026 • 0 commenti
Il suo ruolo di testimonial di Fonbet, che lo ha portato in Russia a eventi di propaganda, è contestato da alcuni politici
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