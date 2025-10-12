Sarà lunedì, si parlerà tra le altre cose del piano di pace di Trump e del dispiegamento di un contingente internazionale
Fonte: il Post
Chi ci sarà al grande incontro in Egitto per il futuro della Striscia di Gaza
12 Ott 2025
Sarà lunedì, si parlerà tra le altre cose del piano di pace di Trump e del dispiegamento di un contingente internazionale
