Chico Forti e il permesso di vedere la famiglia

Su il Dolomiti, Luca Pianesi parla del ritorno di Chico Forti in Italia e al trattamento che riceve.

A commentare è il Sindacato polizia penitenziaria:

VERONA. ”Per noi servitori dello Stato che ogni giorno in carcere combattiamo, per conto dello Stato, una battaglia oscura ma importante per il rispetto della legalità, il sentimento di amarezza e di smarrimento è molto diffuso alla notizia che Chico Forti, condannato per omicidio negli Stati Uniti e sabato scorso tornato in Italia, potrà lasciare temporaneamente il carcere per incontrare la madre”. Così, in una nota, Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato polizia penitenziaria esterna tutto il proprio rammarico per una vicenda che giorno dopo giorno colleziona sempre più elementi di ambiguità e stranezza.