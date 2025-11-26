Ci ricorderemo del 2025 come l’anno in cui le rinnovabili hanno superato il carbone

Wired riprende una pubblicazione di Ember (News di un gruppo di pressione per le energie rinnovabili) che riporta una analisi della produzione di energia elettrica da varie fonti nel primo semestre 2025.
I punti salienti sono
- Per la prima volta la crescita di elettricità prodotta da fonti rinnovabili supera l’aumento del consumo.
- L’elettricità prodotta dal fotovoltaico è salita dal 6,9% allo 8.8% rispetto all’anno precedente. Il maggior produttore di elettricità col fotovoltaico è la Cina, con una quota del 55%.
- L’energia prodotta con fonti rinnovabili (34,3%) ha superato quella prodotta col carbone (33,1%).
- Tra le economie più importanti, Cina e India hanno aumentato di molto la quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e ridotto di poco quella prodotta col carbone. In USA ed EU l’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stato più ridotto, e quello da fonti fossili leggermente aumentate. Di conseguenza, le emissioni di CO2 hanno seguito la stessa strada.
