Nell’ultima legge di bilancio erano stati tolti e poi restituiti alla metro C di Roma, quest’anno rischiano anche la M4 di Milano e la linea Napoli-Afragola
Fonte: il Post
Ci risiamo con i tagli ai finanziamenti delle metro
24 Ott 2025 • 0 commenti
