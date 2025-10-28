In provincia di Benevento sono cominciati i lavori per portare acqua potabile a 2,5 milioni di persone, e dare un senso a un’opera costruita nel 1993
Ci sono voluti più di trent’anni per capire cosa fare di questa diga
28 Ott 2025
