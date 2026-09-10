È l’ultima e poco credibile promessa di Donald Trump agli statunitensi, per le elezioni di metà mandato: costerebbe oltre 1.000 miliardi di dollari
Continua a leggere: Cinquemila dollari a tutti se vincono i Repubblicani
Fonte: il Post
Cinquemila dollari a tutti se vincono i Repubblicani
10 Set 2026 • 0 commenti
È l’ultima e poco credibile promessa di Donald Trump agli statunitensi, per le elezioni di metà mandato: costerebbe oltre 1.000 miliardi di dollari
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.