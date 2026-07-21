un sito di notizie, fatto dai commentatori

Come Amazon ma per le armi

Come Amazon ma per le armi

21 Lug 2026 di hookii0 commenti

Il governo ucraino permette ai soldati di comprare online quelle di cui hanno bisogno, decentralizzando il sistema: è una delle innovazioni nella guerra contro la Russia
Continua a leggere: Come Amazon ma per le armi
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.