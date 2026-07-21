Il governo ucraino permette ai soldati di comprare online quelle di cui hanno bisogno, decentralizzando il sistema: è una delle innovazioni nella guerra contro la Russia
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Fonte: il Post
Come Amazon ma per le armi
21 Lug 2026 • 0 commenti
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