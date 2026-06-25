In vari modi, attraverso tecniche e abitudini che le temperature estreme potrebbero rendere un modello di riferimento, utile fino a un certo punto
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Fonte: il Post
Come le culture umane si sono adattate al caldo
25 Giu 2026 • 0 commenti
In vari modi, attraverso tecniche e abitudini che le temperature estreme potrebbero rendere un modello di riferimento, utile fino a un certo punto
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