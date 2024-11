Come nasce la Dacia Duster?

Matteo Valenti sul automoto.it racconta come è prodotta una vettura molto popolare: la Dacia Duster.

Dacia Duster, più che un’auto un fenomeno culturale, capace di stracciare record su record di vendite. In meno di quindici anni di onorata carriera sono stati prodotti 2 milioni e 400.000 esemplari. Una marea infinita di auto: per darvi un’idea sono quelle che, ogni anno, vengono vendute in tutta la Germania. Ma vi siete mai chiesti come sia stato possibile tutto questo? Per scoprirlo bisognava andare all’origine della questione. Quindi vi abbiamo portato in Romania, un’antica terra famosa per una cucina ricca di piatti gustosi e pieni di energia, per la strada più bella del mondo, il conte Dracula e… proprio le Dacia. Auto concrete, quindi geniali, che sono nate qui. E che, ancora oggi, vengono costruite proprio in questo paese. Ma dove, esattamente? E, soprattutto, come? Seguiteci in questa nuova puntata delle Industrie Speciali!