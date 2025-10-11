Il primo ministro francese è stato riconfermato cinque giorni dopo le dimissioni, e dopo una delle settimane più turbolente della politica francese
Fonte: il Post
Come Sébastien Lecornu è diventato il successore di Sébastien Lecornu
11 Ott 2025 • 0 commenti
