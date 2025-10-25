L’ex funzionario di polizia Filippo Piritore è accusato di depistaggio: al centro di tutto c’è un guanto smarrito
Continua a leggere: Come si è arrivati dopo 45 anni a un arresto nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella
Fonte: il Post
Come si è arrivati dopo 45 anni a un arresto nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella
25 Ott 2025 • 0 commenti
L’ex funzionario di polizia Filippo Piritore è accusato di depistaggio: al centro di tutto c’è un guanto smarrito
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.