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Come si sopravvive abitando su una spiaggia

Come si sopravvive abitando su una spiaggia

7 Set 2026 di hookii0 commenti

A Ceuta diverse centinaia di migranti passano le giornate a cercare cibo, vestiti o elettricità per ricaricare il telefono, in uno stallo di cui non si vede la fine
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Fonte: il Post


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