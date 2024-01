Commenti sull’Autonomia differenziata

Gianfranco Viesti dalle pagine de Il Fatto Quotidiano espone i motivi per cui l’Autonomia Differenziata regionale porterebbe alla creazione di tante regioni-Stato in grado di disporre di risorse per servizi progressivamente assai maggiori per alcune Regioni rispetto ad altre.

Le regioni Lombardia e Veneto da sempre mirano a trattenere una parte del gettito fiscale maturato nel loro territorio, sottraendolo alle entrate dello Stato (e quindi alle risorse per i servizi nel resto d’Italia, come nota la Commissione europea nel suo Country Report di luglio). Le norme che regolano il finanziamento delle regioni, previste dalla legge 42/2009 in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione sono lettera morta; la sanità, poi, è finanziata in modo tutto diverso, attraverso quote di riparto del Fondo sanitario che penalizzano le regioni a maggiore deprivazione sociale. La richiesta non è certo quella di attuare le leggi vigenti, ma di prevedere nuovi meccanismi ad hoc di finanziamento: sostanzialmente simili a quelli delle piccole regioni a statuto speciale, che trattengono gran parte del gettito.

