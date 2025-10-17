Sarà oggi a Washington: l’Ucraina cercherà di ottenere i missili Tomahawk, ma è difficile fare previsioni su come andrà visti anche i precedenti
Fonte: il Post
17 Ott 2025 • 0 commenti
