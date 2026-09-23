La presidente del Consiglio l’ha citata per avvalorare la sua proposta di limitare gli studenti stranieri nelle classi
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Fonte: il Post
Cosa diceva la vecchia circolare di Mattarella sulla scuola citata da Meloni
23 Set 2026 • 0 commenti
La presidente del Consiglio l’ha citata per avvalorare la sua proposta di limitare gli studenti stranieri nelle classi
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