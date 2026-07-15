Fu combattuta nel 1982 per il controllo di un piccolo arcipelago, si concluse con la resa dell’Argentina ed è ancora oggi motivo di rivalità col Regno Unito
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Fonte: il Post
Cosa fu la guerra delle Falkland/Malvinas
15 Lug 2026 • 0 commenti
Fu combattuta nel 1982 per il controllo di un piccolo arcipelago, si concluse con la resa dell’Argentina ed è ancora oggi motivo di rivalità col Regno Unito
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