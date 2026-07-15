un sito di notizie, fatto dai commentatori

Cosa fu la guerra delle Falkland/Malvinas

Cosa fu la guerra delle Falkland/Malvinas

15 Lug 2026 di hookii0 commenti

Fu combattuta nel 1982 per il controllo di un piccolo arcipelago, si concluse con la resa dell’Argentina ed è ancora oggi motivo di rivalità col Regno Unito 
Continua a leggere: Cosa fu la guerra delle Falkland/Malvinas
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.