Cosa rischi se lasci una medusa sulla sabbia sotto al sole: fino a 30.000 euro di multa

Catturare e spiaggiare le meduse non è una semplice bravata né un modo per “ripulire” il mare, non rappresenta solo un gesto crudele, ma un vero e proprio reato punito dal nostro Codice Penale, in particolare dall’articolo 544 sul maltrattamento degli animali. Le pene possono andare da pesanti sanzione economiche (da 5.000 a 30.000 euro di multa) fino alla reclusione fino a 2 anni. Queste creature fluttuanti che sembrano arrivare da un altro pianeta, popolano gli oceani da centinaia di milioni di anni, praticamente senza mai cambiare forma. Eppure, nonostante la loro incredibile storia evolutiva, per noi sono una sorta di nemico da sconfiggere. In realtà, molte delle specie che nuotano nel Mar Mediterraneo sono del tutto innocue per noi o, al massimo, possono causare una leggera e passeggera irritazione. Insomma, niente a che vedere con i “mostri marini” che spesso ci immaginiamo, ma hanno anzi un importante ruolo ecologico sia come “cibo” per predatori più grandi, sia come predatrici loro stesse, contribuendo a mantenere l’equilibrio del sistema