Salim El Koudri ha ferito gravemente quattro persone con la sua auto, non aveva precedenti ed è stato arrestato con l’accusa di strage
Continua a leggere: Cosa sappiamo dell’uomo che ha investito i passanti in centro a Modena
Fonte: il Post
Cosa sappiamo dell’uomo che ha investito i passanti in centro a Modena
17 Mag 2026 • 0 commenti
Salim El Koudri ha ferito gravemente quattro persone con la sua auto, non aveva precedenti ed è stato arrestato con l’accusa di strage
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.