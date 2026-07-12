Il ministero dei Trasporti ha finalmente deciso quali sono “omologati” e quali no, ma forse non basterà a limitare i ricorsi contro le multe per eccesso di velocità
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Fonte: il Post
Cosa vuol dire che da oggi 850 autovelox smettono di funzionare
12 Lug 2026 • 0 commenti
Il ministero dei Trasporti ha finalmente deciso quali sono “omologati” e quali no, ma forse non basterà a limitare i ricorsi contro le multe per eccesso di velocità
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