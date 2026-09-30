La morte di un bambino di 7 anni investito mentre andava a scuola in bici sta causando una rara mobilitazione, non solo in città
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Fonte: il Post
Da una settimana a Torino c’è una lunga fila di persone che protegge una pista ciclabile
30 Set 2026 • 0 commenti
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