Dal 3 aprile in Brunei sarà in vigore la pena di morte per i reati di adulterio e sesso omosessuale

Dal 3 aprile in Brunei, il piccolo sultanato sull’isola del Borneo, sarà in vigore la pena di morte per lapidazione per i reati di adulterio e sesso omosessuale, come previsto dalla sharia, la legge islamica. Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah,

Fonte: il Post Mondo