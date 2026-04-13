Design per gioco – Il design nei giochi da tavolo

Questa settimana niente classifiche o recensioni, in occasione della Milano Design Week 2026 presso il palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno è allestita la mostra 0-99 Design per gioco

Dagli albori della civiltà al game design dei giorni nostri, la speranza per noi giocatori da tavolo moderni è che al di là della presentazione dei grandi classici come Monopoly e Risiko (aahrgh. n.d.c.) ci siano spunti interessanti che vadano oltre a questo moderno che non è certo fermo agli anni 30 o 60 del secolo scorso.

La mostra è aperta dal 10 Aprile e proseguirà fino al 10 Maggio 2026.