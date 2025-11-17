Negli ultimi mesi i miglioramenti sulle liste d’attesa nella sanità sono stati minimi, nonostante le promesse del governo
Continua a leggere: Di questo passo per rispettare i tempi di esami e visite ci vorranno 40 anni
Fonte: il Post
Di questo passo per rispettare i tempi di esami e visite ci vorranno 40 anni
17 Nov 2025 • 0 commenti
Negli ultimi mesi i miglioramenti sulle liste d’attesa nella sanità sono stati minimi, nonostante le promesse del governo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.