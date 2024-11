Dimmi cosa mangi e ti dirò chi voti

Un’azione semplice come ordinare un piatto al ristorante può dire agli altri molto di noi, persino il partito per cui votiamo. Tramontate le grandi ideologie, lo stile di vita ha assunto un ruolo nel predire le preferenze politiche.

Negli ultimi decenni, complici la crisi delle ideologie del Novecento, l’affievolirsi del voto di classe e il processo di individualizzazione degli elettori, le scelte di lifestyle e consumo – cosa mangiamo, come ci vestiamo, l’auto che guidiamo –hanno acquistato un importante potere predittivo sulle preferenze politiche degli italiani. Una ricerca del 2016 in Italia, ad esempio, ha mostrato come le scelte di consumo predicessero il voto meglio della classe sociale.

L’allineamento fra scelte politiche e di stile di vita, insieme alle immagini veicolate dai media e ai comportamenti dei politici stessi, genera stereotipi che possono essere usati, consciamente o inconsciamente, per farsi un’idea della collocazione politica degli altri prima ancora di rivolgere loro la parola, portandoci persino a evitarli.

Per stemperare la tensione dell’imminente notte elettorale che seguiremo tutti insieme Lavoce.info ha pubblicato un articolo nato da un esperimento condotto da ricercatori dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel quale 1100 italiani sono stati sottoposti ad un sondaggio sperimentale nel quale avrebbero dovuto cercare di indovinare l’orientamento politico degli avventori di un ristorante in base alla scelta di diversi menù

I risultati ci dicono che le scelte di consumo e di stile di vita possono essere lette in chiave politica almeno dalla metà delle persone che ci circondano. I politici possono sfruttare queste associazioni, esibendo scelte di consumo e lifestyle coerenti con la propria parte politica, per dimostrare di essere “genuinamente” di destra o di sinistra. Non solo: benché in Italia questa pratica sia ancora contenuta, gli esperti di comunicazione e marketing politico sfruttano già queste associazioni per indirizzare a target ben definiti i messaggi delle loro campagne elettorali.

E per finire, i menù lasciamoli al ristorante ma se vorrete affrontare la lunga notte elettorale qui trovate una carrellata di ricettine sfiziose da preparare per festeggiare o consolarvi man mano che le notizie arriveranno.