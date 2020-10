Il New York Times ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha un conto corrente in Cina, la cui esistenza non era mai emersa. Da anni Trump critica molto le decisioni in materia economica e finanziaria del

Continua a leggere: Donald Trump ha un conto corrente in Cina che non aveva dichiarato, scrive il New York Times

Fonte: il Post Mondo