Alcune delle false vittime ottennero risarcimenti, altre diventarono un riferimento per chi ci era passato davvero: diverse sono state scoperte e condannate
Continua a leggere: Dopo gli attentati di Parigi molti si inventarono di essere dei sopravvissuti
Fonte: il Post
Dopo gli attentati di Parigi molti si inventarono di essere dei sopravvissuti
12 Nov 2025 • 0 commenti
Alcune delle false vittime ottennero risarcimenti, altre diventarono un riferimento per chi ci era passato davvero: diverse sono state scoperte e condannate
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.