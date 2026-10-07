Il caso di Maricarmen Abascal era diventato il simbolo della lotta contro la crisi abitativa e la speculazione immobiliare nel paese
Continua a leggere: È morta la donna per cui si erano riaccese le proteste contro gli sfratti in Spagna
Fonte: il Post
È morta la donna per cui si erano riaccese le proteste contro gli sfratti in Spagna
7 Ott 2026 • 0 commenti
Il caso di Maricarmen Abascal era diventato il simbolo della lotta contro la crisi abitativa e la speculazione immobiliare nel paese
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.