Protagonista della politica kenyana per più di tre decenni, fu tra i principali promotori del sistema multipartitico: aveva 80 anni
Continua a leggere: È morto Raila Odinga, storico leader dell’opposizione in Kenya
Fonte: il Post
È morto Raila Odinga, storico leader dell’opposizione in Kenya
15 Ott 2025 • 0 commenti
Protagonista della politica kenyana per più di tre decenni, fu tra i principali promotori del sistema multipartitico: aveva 80 anni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.