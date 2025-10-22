Quella contro Andrea Pignataro, che secondo il tribunale aveva avuto effettivamente il centro dei propri affari all’estero e non in Italia
Continua a leggere: È stata archiviata l’indagine per evasione fiscale sulla seconda persona più ricca d’Italia
Fonte: il Post
È stata archiviata l’indagine per evasione fiscale sulla seconda persona più ricca d’Italia
22 Ott 2025 • 0 commenti
Quella contro Andrea Pignataro, che secondo il tribunale aveva avuto effettivamente il centro dei propri affari all’estero e non in Italia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.