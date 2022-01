Martedì il procuratore distrettuale di Albany, la capitale dello stato di New York, ha annunciato la chiusura dell’indagine per molestie sessuali contro l’ex governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, per mancanza di prove: era l’ultima ancora aperta contro

Continua a leggere: È stata chiusa l’ultima indagine per molestie sessuali contro Andrew Cuomo, ex governatore di New York

Fonte: il Post Mondo