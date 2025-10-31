I fossili di quelli che sembravano tirannosauri in età giovanile appartengono in realtà a un’altra specie, dice una nuova convincente ricerca
Continua a leggere: È stata risolta un’annosa disputa sui tirannosauri, forse
Fonte: il Post
È stata risolta un’annosa disputa sui tirannosauri, forse
31 Ott 2025 • 0 commenti
I fossili di quelli che sembravano tirannosauri in età giovanile appartengono in realtà a un’altra specie, dice una nuova convincente ricerca
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.