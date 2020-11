Mercoledì mattina la Guardia di Finanza ha arrestato Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, e altri due dirigenti, Michele Donferri Mitelli, ex responsabile nazionale delle manutenzioni di Autostrade, e Paolo Berti, ex direttore centrale operativo. Per i

Continua a leggere: È stato arrestato Giovanni Castellucci, ex amministratore di Autostrade per l’Italia

Fonte: il Post Italia