Continua a leggere: È stato assolto un ex soldato britannico accusato dell’uccisione di due persone in Irlanda del Nord nel “Bloody Sunday”, nel 1972
Fonte: il Post
È stato assolto un ex soldato britannico accusato dell’uccisione di due persone in Irlanda del Nord nel “Bloody Sunday”, nel 1972
23 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: È stato assolto un ex soldato britannico accusato dell’uccisione di due persone in Irlanda del Nord nel “Bloody Sunday”, nel 1972
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.