Sono le poche certezze che abbiamo su Alberto Trentini, che è da un anno in un carcere di Caracas senza accuse: ultimamente però qualcosa si è mosso
Fonte: il Post
È vivo, è in Venezuela, è detenuto ingiustamente
15 Nov 2025 • 0 commenti
