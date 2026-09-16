Hanno descritto come censura la decisione di escludere il rapper dal tour dopo i suoi commenti a sostegno della Palestina
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Fonte: il Post
Ed Sheeran è stato mollato dai suoi musicisti per aver licenziato Macklemore
16 Set 2026 • 0 commenti
Hanno descritto come censura la decisione di escludere il rapper dal tour dopo i suoi commenti a sostegno della Palestina
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