Tre dei quattro agenti condannati tornarono in servizio dopo aver scontato la pena, tra la solidarietà più volte manifestata dai colleghi
Federico Aldrovandi fu ucciso dalla polizia vent’anni fa
25 Set 2025 • 0 commenti
