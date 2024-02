Fondi Pensionistici: Il Cruciale Dilemma

Sicuramente molti di voi si sono posti almeno una volta alcune domande cruciali: meglio il fondo pensione o il TFR in azienda? Meglio investire in proprio? Meglio sedersi in un cantuccio e piangere?

L’articolo pubblicato su laleggepertutti.it e quello su investimi.com esplorano in dettaglio i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni.

Benvenuti nell’era moderna, dove l’unico modo per vedere una pensione potrebbe essere cercarla su Google.

La scelta tra un fondo pensione privato e un investimento alternativo, come un ETF globale, può sembrare un dilemma complesso. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una componente fondamentale della retribuzione dei lavoratori in Italia.

I due articoli analizzano quanto rende il TFR lasciato in azienda e quanto viene tassato quello accumulato nei fondi pensionistici, mettendo in luce i pro e i contro di ciascuna opzione. Ma dove è meglio tenere il TFR: in azienda o in un fondo pensione? Questa è una domanda che molti lavoratori si pongono, e la risposta non è semplice.

E’ importante notare che solo il 22% del TFR accumulato tra il 2007 e il 2022 è stato conferito a un fondo pensionistico. Tuttavia sotto un profilo economico e fiscale sembra che questa possa essere la scelta più conveniente.

Per aiutare nella scelta esiste un utile strumento chiamato ISC (Indicatore Sintetico di Costo), disponibile sul sito della COVIP. L’ISC è un indicatore che esprime in modo semplice e immediato il costo annuale, in percentuale della posizione individuale maturata, sostenuto da un iscritto ad una forma pensionistica. Questo strumento può aiutare a confrontare i costi delle diverse forme pensionistiche e a fare una scelta più informata.

