La commozione per il ritorno degli ostaggi in Israele, i bus dei prigionieri palestinesi tra le macerie e l’apparato scenico di Trump, tra le altre cose
Fonte: il Post
Foto notevoli di una giornata importante per Israele e Palestina
14 Ott 2025 • 0 commenti
La commozione per il ritorno degli ostaggi in Israele, i bus dei prigionieri palestinesi tra le macerie e l'apparato scenico di Trump, tra le altre cose
