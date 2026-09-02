Che nei giorni scorsi aveva fatto di tutto per screditare lei e Daniele Piervincenzi, i due giornalisti scelti dalla Rai per sostituirlo
Continua a leggere: Giulia Presutti ha rinunciato a condurre Report al posto di Sigfrido Ranucci
Fonte: il Post
Giulia Presutti ha rinunciato a condurre Report al posto di Sigfrido Ranucci
2 Set 2026 • 0 commenti
Che nei giorni scorsi aveva fatto di tutto per screditare lei e Daniele Piervincenzi, i due giornalisti scelti dalla Rai per sostituirlo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.