Gli adolescenti influenzati da Andrew Tate [EN]

Un articolo di Insider parla della diffusione delle idee e opinioni di Andrew Tate, l’influencer misogino arrestato dalle autorità rumene, tra gli adolescenti americani tramite TikTok.

Il pubblico principale di Tate sono adolescenti impressionabili, molti dei quali hanno iniziato a cogliere le sue dichiarazioni e opinioni sessiste. Il messaggio di Tate influenza il modo in cui i ragazzi preadolescenti vedono il mondo, in particolare il modo in cui percepiscono e si apporcciano alle donne.

Insider ha parlato con sette insegnanti che hanno affermato che le parole e le convinzioni di Tate hanno avuto un impatto significativo sui loro studenti, alcuni di appena 11 anni:

Molti giovani ragazzi sono colpiti dal successo autoproclamato di Tate: sostiene di poter insegnare alle persone come avere una vita migliore, tramite consigli sugli esercizi e percorsi per il successo finanziario:

Many young boys are drawn in by this promise of personal development. Mary McCarthy, a mother of four from Dublin, told Insider that Tate seems to have an “intoxicating” effect on her 14-year-old son.

Knowing that Tate peddles these violent and misogynistic views, McCarthy was shocked when she heard her son repeat Tate’s catchphrase, “Well, what color is your Bugatti?”