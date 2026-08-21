La scelta di escludere le famiglie con bambini si sta diffondendo anche nella fascia media dell’offerta alberghiera, attirando qualche critica
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Fonte: il Post
Gli “adults only” non sono più solo hotel e resort di lusso
21 Ago 2026 • 0 commenti
La scelta di escludere le famiglie con bambini si sta diffondendo anche nella fascia media dell’offerta alberghiera, attirando qualche critica
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