Dal 20 novembre gli ospiti non saranno più tenuti a fare quello che dovrebbero fare gli addetti alle pulizie
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Fonte: il Post
Gli host di Airbnb non potranno più chiedere di lavare i piatti o buttare l’immondizia
22 Ott 2026 • 0 commenti
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