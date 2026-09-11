Hanno preso il controllo della costa occidentale dello Yemen e dell’isola di Perim, fondamentali per bloccare un’altra importante rotta per il petrolio
Continua a leggere: Gli Houthi continuano ad avanzare intorno allo stretto di Bab el Mandeb
Fonte: il Post
Gli Houthi continuano ad avanzare intorno allo stretto di Bab el Mandeb
11 Set 2026 • 0 commenti
Hanno preso il controllo della costa occidentale dello Yemen e dell’isola di Perim, fondamentali per bloccare un’altra importante rotta per il petrolio
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.